إعلان موعد اختيار رئيس وزراء بريطانيا المقبل 

أعلن حزب المحافظين الثلاثاء أن اسم الفائز في التصويت الذي ينظمه لخلافة تيريزا ماي في زعامة الحزب الحاكم ورئاسة وزراء بريطانيا سيعلن في 23 يوليو.

ويعد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الأوفر حظا للفوز في مواجهة وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت في التصويت الذي يشارك فيه 160 ألفا هم منتسبو الحزب. ويغلق باب التصويت عند الساعة 16:00ت.غ في 22 تموز/يوليو.

وجاء في بيان صادر عن الحزب أن "إعلان اسم الزعيم الجديد لحزب المحافظين سيتم في 23 يوليو".

وحين يتم إعلان رئيس الوزراء الجديد، تقوم ماي بزيارة إلى الملكة إليزابيث الثانية لتسليم استقالتها رسميا من منصبها كرئيسة للوزراء.

ويقوم رئيس الوزراء الجديد بعد ذلك بزيارة أيضا إلى قصر باكينغهام لتثبيته في منصبه.

ولا يحظى المحافظون بغالبية في مجلس العموم البريطاني إنما يحكمون عبر تحالف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي.

وكانت ماي قد أعلنت استقالتها الشهر الماضي بعد فشلها في تمرير اتفاق حول بريكست في البرلمان البريطاني بسبب معارضة نواب محافظين ومن الحزب الوحدوي.

ومن الممكن أن يدعو حزب العمال المعارض إلى تصويت فوري على الثقة برئيس الوزراء الجديد من أجل إرغام حزب المحافظين على إثبات أنه يحظى بالدعم الكافي للحكم.