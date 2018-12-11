إعلان مقتل المارينز المفقودين قبالة اليابان

أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء مقتل عناصر مشاة البحرية (المارينز) الخمسة الذين فقدوا إثر اصطدام طائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحرية الأميركية قبالة سواحل اليابان، ما يرفع حصيلة الحادث إلى ستة قتلى.

وقرر سلاح قوات المارينز وقف عمليات الإغاثة الواسعة النطاق بعد عدة أيام من البحث غير المثمر، وفق ما جاء في بيان.

وأوضح قائد الفوج الثالث لمشاة البحرية إريك سميث أنه "تم بذل كل الجهود الممكنة للعثور على الطاقم"، مثنيا على "المجهود الفائق الذي بذلته القوات الأميركية واليابانية والأسترالية خلال عمليات البحث".

وبذلك نجا عنصر مارينز واحد من أصل سبعة كانوا على متن الطائرتين.

ووقع الحادث في السادس من كانون الأول/ديسمبر أثناء "تدريب منتظم مقرر" مسبقا على مسافة حوالى 100 كيلومتر قبالة سواحل موروتو في جزيرة شيكوكو بجنوب غرب الأرخبيل.

واصطدمت مقاتلة من طراز إف-18 على متنها شخصين وطائرة صهريج من طراز سي-130 كان عليها خمسة أشخاص في ظروف لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة أسبابها.

وجاء في البيان أنه "لم يتم التأكد من أن الحادث وقع خلال عملية تزود بالوقود في الجو"، بعدما كان ذلك أعلن عند وقوع الحادث.

وينشر الجيش الأميركي حوالي 50 ألف جندي في اليابان، نصفهم تقريبا في جزيرة أوكيناوا الجنوبية.