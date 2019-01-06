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أميركا

الإغلاق الحكومي يلاحق أضخم معرض للتقنية

معرض CES يعد من الأضخم في عالم التقنية

أعلن المنظمون لـ "معرض التكنولوجيا للمستهلكين" أن آثار إغلاق الإدارات الفدرالية الأميركية تلاحقهم، إذ قرر عديد من المتحدثين الرسميين عدم الحضور.

ويعد معرض "CES" الذي يقام في الشهر الأول من كل عام في لاس فيغاس، أكبر فعالية تكنولوجية دولية، يحضرها نحو 200 ألف شخص سنويا.

وأرسل رئيس رابطة التكنولوجيا للمستهلكين غاري شابيرو خطابا للمشاركين يعلمهم فيه بإلغاء عدد من المتحدثين الرسميين حضورهم بسبب إغلاق الحكومة الفدرالية.

وأشار إلى أنه سيتم تحديث قائمة المتحدثين عبر الموقع الإلكتروني للفعالية التي ستعقد بين 8-11 كانون الثاني/ يناير.

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