إغلاق منطقة البرلمان البريطاني لفترة وجيزة

أغلقت الشرطة البريطانية لفترة وجيزة جسر وستمنستر والطرق القريبة من مبنى البرلمان ومقر شرطة العاصمة السبت بسبب مركبة مثيرة للريبة.

وقال متحدث باسم شرطة لندن إن الضباط أغلقوا الطرق عند فيكتوريا إمبانكمنت قرب نهر التيمز، ومقر شرطة العاصمة نيو سكوتلاند يارد، وميدان البرلمان.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي وجودا كثيفا للشرطة في المنطقة الواقعة وسط لندن التي تعد مقصدا للسياح. وأعادت السلطات فتح الطرق في وقت لاحق.

وقالت الشرطة على تويتر "الحادث في فيكتوريا إمبانكمنت انتهى الآن. تبين أن السيارة غير مريبة. وسيعاد الآن فتح كل الطرق".

ورفعت المملكة المتحدة درجة التأهب إلى ثاني أعلى مستوى بعد خمسة هجمات في عام 2017 أودت بحياة 36 شخصا منها هجوم على جسر وستمنستر.