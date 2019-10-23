إغلاق مدارس وجامعات في مصر بسبب الأمطار الغزيرة

سقطت أمطار غزيرة الثلاثاء على أجزاء من مصر وقالت الحكومة إنها قررت إغلاق المدارس والجامعات في ثلاث محافظات من بينها القاهرة الأربعاء نتيجة تنبؤات بأمطار أكثر غزارة.

وقال بيان الحكومة "بناء على تقارير من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة الأربعاء على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث اليوم فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بجميع المدارس والجامعات".

وكشفت مصادر في محافظة السويس شرقي القاهرة إن الأمطار الغزيرة تسببت الثلاثاء في إغلاق طريق القاهرة السويس أمام حركة المرور.

وأضافت أنه جار إنقاذ سيارات عالقة في الطريق.

كما تسبب هطول الأمطار بتأخير شركة مصر للطيران الثلاثاء مواعيد إقلاع طائراتها من مطار القاهرة، فيما قررت شركة ميناء القاهرة الجوي غلق صالة وصول الرحلات الداخلية في المطار "بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة داخل الصالة، وانخفاض الصالة عن الأرض بعدة أمتار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وأدت الامطار الشديدة التي هطلت خصوصا على مناطق شرق القاهرة إلى تكدس المياه في العديد من الشوارع الرئيسية ومن بينها نفق على الطريق الرئيسية المؤدية الى مطار القاهرة ما تسبّب في غلقه، بحسب شهود لوكالة فرانس برس.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع للعديد من الشوارع الغارقة في المياه، خصوصاً في منطقتي مصر الجديدة والتجمّع الخامس.

ونادرا ما تسقط الأمطار في القاهرة التي لا يوجد في شوارعها نظام لصرف مياه المطر