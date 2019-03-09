عودة حركة الطيران إلى مطار نوارك

أعلن مطار نوارك في ولاية نيوجيرزي استئناف حركة الطيران بعد أن أغلق جميع مدرجات الطائرات لأكثر من 30 دقيقة صباح السبت بسبب حالة طوارئ.

وقالت متحدثة باسم المطار القريب من مدينة نيويورك إن طائرة قادمة من كندا وفي طريقها إلى ولاية فلوريدا، قامت بنزول اضطراري في نوارك بعد تقارير عن وجود دخان بداخلها.

وأضافت أن الطائرة شغلت زلاقة الطوارئ المطاطية لإخلاء الركاب، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وكانت الإدارة الفدرالية للطيران (FAA) قد تحدثت في وقت سابق عن وجود طائرة تعاني من مشاكل على أحد مدرجات مطار نوارك.