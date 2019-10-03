التلفزيون الإيراني: إغلاق معبر خسروي مع العراق بطلب من بغداد

أغلق أحد المعابر الحدودية بين العراق وإيران "بطلب من السلطات العراقية"، بحسب ما أفاد به الخميس التلفزيون الإيراني، في الوقت الذي يشهد فيه العراق تظاهرات دامية.

ويتعلق الامر بمعبر خسروي الواقع على بعد 570 كلم شرقي العاصمة طهران، بحسب المصدر ذاته.

وأغلقت الحدود في هذه المنطقة خلال الليلة الماضية ولا تزال مغلقة حتى بعد ظهر الخميس.

يشار إلى أن آلاف الزوار الإيرانيين بدأوا مسيرتهم في إطار إحياء أربعينية الحسين التي توافق هذا العام 17 تشرين أكتوبر وتتم عند ضريح الحسين بن علي في كربلاء المدينة العراقية الواقعة على بعد 110 كلم جنوبي بغداد.

وقالت وكالة فرس الإيرانية إن عبور الزوار يتم "بلا مشاكل" في معبري مهران وجذابه الابعد جنوبا.

لكن وكالة إيرنا الرسمية قالت إن المعبر الأخير أغلق لبضع ساعات من الجانب العراقي عند منتصف الليل قبل إعادة فتحه صباح اليوم.

يذكر أنه في سنة 2018 شارك في أربعينية الحسين نحو 1.8 مليون إيراني، بحسب أرقام رسمية.

وقتل 19 شخصا على الأقل منذ الثلاثاء في العراق في موجة احتجاجات في العاصمة العراقية وقسم كبير من جنوب البلاد. ويطالب المحتجون برحيل "الفاسدين" وتوفير فرص عمل للشباب.

وتشكل هذه الاحتجاجات اختبارا حقيقيا لحكومة عادل عبد المهدي الذي تولى رئاسة الحكومة منذ عام.