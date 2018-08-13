إفراج مشروط عن بلجيكية متهمة بتمويل الإرهاب: 'كنت أساعد ولدي'

أفرج مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي بشروط عن البلجيكية غيتا. ب التي تواجه تهما بتمويل الإرهاب، بحسب ما كشفت صحيفة "لاكبيتال".

وتواجه غيتا التهم بعد قيامها بإرسال النقود لولديها اللذين يقاتلان ضمن صفوف داعش في سورية.

ويحارب زكريا واسماعيل إلى جانب عبدالحميد أباعود الذي يشتبه بأنه أحد أبرز الأشخاص في التخطيط لتنفيذ هجمات باريس في 2015.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فقد أنكرت غيتا التهم مشيرة إلى أنها أرسلت بضعة آلاف من اليوروهات إلى ابنيها لمساعدتهما، بعدما تأكدت أنها لن تتمكن من إعادتهما إلى بلجيكا مرة أخرى.

وفي حال توجيه التهم لها بشكل رسمي وإحالتها للمحكمة الجنائية فإنها تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات.

وكانت غيتا واحدة من أوائل الذي تحركوا لحشد المطالبات بوضع سياسات تتعلق بقضية الشباب البلجيكيين الذين نجح تنظيم داعش في تجنيدهم.