الإفراج عن 'الطالباني الأميركي'

غادر جون ووكر ليند الملقب بـ"الطالباني الأميركي" الخميس السجن بعد أن أمضى 17 عاما من الفترة التي حكم بها.

وكان القضاء الأميركي قد قرر الإفراج عن ليند قبل انتهاء عقوبة 20 عاما، بسبب حسن سلوكه لكنه أرفق القرار بشروط صارمة لثلاث سنوات.

وستتم مراقبة نشاطات ليند البالغ الآن 38 عاما، على الإنترنت ولن يسمح له بإجراء أي اتصال عبر الشبكة بغير اللغة الإنكليزية ولا يمكنه الاتصال بمتطرفين أو الاطلاع على "محتويات تنقل أفكارا متطرفة أو آراء إرهابية".

ولن يتمكن ليند الذي حصل في 2013 على الجنسية الإيرلندية من السفر إلى الخارج من دون موافقة قاض.

يذكر أن ليند غادر الولايات المتحدة متوجها إلى اليمن في سن الـ17، في 1998 ليتعلم اللغة العربية قبل أن يتوجه إلى باكستان ثم يلتحق بطالبان في أفغانستان في 2001 قبل أربعة أشهر من 11 أيلول/سبتمبر ليكافح على حد قوله تحالف الشمال بقيادة أحمد شاه مسعود.

وأمضى عدة أسابيع في معسكر للتدريب تابع لتنظيم القاعدة ليتدرب على الأسلحة والمتفجرات. وبعد أسره، اعتقل مع أعضاء آخرين من طالبان في سجن مزار شريف. وقد استجوبه جون سبان الذي كان من أفراد وحدة للقوات الخاصة التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).

وقتل سبان بعيد تمرد لسجناء ليصبح أول أميركي يسقط في "الحرب على الإرهاب" التي أطلقها الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

وجرح ليند خلال التمرد وأرسل إلى الولايات المتحدة لمحاكمته وحكم عليه بالسجن 20 عاما في تشرين الأول/أكتوبر 2002.

ويرى مشرعون أميركيون أن المقاتل الإسلامي السابق لا يزال يشكل تهديدا على المجتمع، ويشعرون بالقلق من عدم وجود برنامج مراقبة فدرالي لمنع المحكومين السابقين من العودة إلى العنف.