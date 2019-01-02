فيلم لجاكي شان يطيح بمدير قناة إيرانية

أقال التليفزيون الإيراني الرسمي (إيريب)، رئيس قناة تليفزيونية إقليمية عقب إذاعة القناة فيلما للممثل جاكي شان، دون حذف مشهد جنسي يتضمنه الفيلم.

وكان فيديو للمشهد الذي أذيع عبر قناة كيش، قد تداوله مستخدمون على الشبكات الاجتماعية، يظهر فيه جاكي تشان وهو يمارس الجنس مع امرأة، في فيلمه "حادث شينجوكو".

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن هذا المشهد غير الأخلاقي الذي أذاعته قناة كيش، يعد انتهاكا كاملا لقواعد "إيريب". وتمنع إيران أي مشهد يتضمن اتصالا جسديا بين الرجل والمرأة من أن يعرض على التليفزيون المحلي.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن رئيس "إيريب"، علي العسكري، قد أمر بإجراء تحقيق في الحادث وتعهد بالتعامل بجدية مع المتسببين فيه.