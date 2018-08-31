إقالة وزير الطاقة التونسي وأربعة من كبار المسؤولين

أقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الجمعة وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة خالد قدور من منصبه، حسب بيان لرئاسة الحكومة.

وأعفى الشاهد كذلك كاتب الدولة للمناجم والمدير العام للمحروقات والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم.

وقال مصدر حكومي لوكالة "رويترز" إن قرارات رئيس الوزراء على خلفية اتهامات بالفساد.

وقرر الشاهد كذلك حسب البيان الحكومي "تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة".

وأضاف البيان أن الحكومة قررت "إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة".