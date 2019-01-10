إقامة جبرية لفتية يهود متهمين بقتل فلسطينية

وضعت السلطات الإسرائيلية في الإقامة الجبرية الخميس أربعة من خمسة قاصرين يهود اعتقلوا للاشتباه بتورطهم في هجوم بالحجارة على سيارة قتلت فيه امرأة فلسطينية، حسب ما ذكر محامون ومسؤولون إسرائيليون.

وتم توقيف الفتية الخمسة في 30 كانون الأول/ديسمبر، بعد أكثر من شهرين على هجوم رشقا بالحجارة استهدف سيارة الفلسطينية عائشة الرابي (48 عاما) في 12 تشرين الأول/أكتوبر، وأسفر عن مقتلها وإصابة زوجها بجروح.

ولم تؤكد السلطات احتجازهم حتى يوم الأحد الفائت بسبب أمر منع النشر حول القضية.

وقال جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) إنه تم تمديد حبس المشتبه به الخامس ستة ايام إضافية.

المصدر: أ ف ب