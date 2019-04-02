إلزام المصريين بسداد رسوم الخدمات إلكترونيا

أعلنت وزارة المالية المصرية إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك بدء من آيار/مايو.



وذكر بيان أصدرته الوزارة الثلاثاء، أن هذا الإجراء يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.

ولتيسير عملية الدفع للمواطنين، ذكرت الوزارة أنها قامت بنشر ما لا يقل عن سبعة آلاف ماكينة نقاط تحصيل بالجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع، بالتعاون مع مختلف القطاعات المصرفية.

وقالت وزارة المالية المصرية إنها ستواصل حملات التوعية وسط المواطنين ومستخدمي الدفع الإلكتروني وتعريفهم بميزات المنظومة الإلكترونية.