إلغاء أحكام بإسقاط جنسية 551 بحرينيا

ألغى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أحكاما بإسقاط جنسية 551 بحرينيا، وقرر تثبيتها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الملك "أصدر(..) أمره السامي بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية".

ولا يتم تنفيذ حكم إسقاط الجنسية إلا بموافقة الملك.

وقالت الوكالة إن الملك كلف وزير الداخلية "بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين".

وكانت محكمة في البحرين أصدرت الأسبوع الماضي احكاما بسجن 138 شخصا بين ثلاث سنوات ومدى الحياة كما أسقطت عنهم الجنسية بتهم تتعلق بـ"الارهاب" في ختام محاكمة جماعية ندد بها المعارضون ومنظمة العفو الدولية بشدة.

والمدانون مواطنون من الطائفة الشيعية، وفقا لمصدر قضائي، هم بين 169 شخصا خضعوا للمحاكمة بتهمة "تشكيل جماعة إرهابية" وعلاقاتهم بالحرس الثوري في إيران.

وبدأ النظام القضائي في البحرين في تجريد النشطاء من جنسيتهم عام 2012.

ومذاك، تقدر منظمات حقوقية أنه بلغ إجمالي عدد الذين تم إسقاط جنسيتهم 990 شخصا، بينهم 180 عام 2019 (ضمنهم المدانون الأسبوع الماضي).

كانت البحرين التي تحظى بدعم حليفتها السعودية، مسرحا للاضطرابات المتقطعة منذ قمع احتجاجات العام 2011.

وتنفي السلطات ممارسة أي تمييز مؤكدة مواجهتها جماعات عنيفة مرتبطة بإيران المجاورة التي تنفي بدورها اتهامات المنامة.

منذ عام 2011، تضاعفت محاكمات المعارضين وسجن مئات المنشقين وجرد عدد منهم من جنسياتهم. أمرت السلطات بحل الحركة الرئيسية للمعارضة الشيعية "الوفاق"، وكذلك جماعة المعارضة الليبرالية "وعد".

