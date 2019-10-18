إلغاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني وسط استمرار الاحتجاجات

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني إلغاء جلسة كان مقررا انعقادها بعد ظهر الجمعة بالقصر الجمهوري في بعبدا.

وبينما تواصلت التظاهرات الجمعة، أبلغ المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري مراسل الحرة أن رئاسة الجمهورية لم تبلغ بقرار إلغاء أو تأجيل الجلسة، وأن قرار اتعقادها من عدمه يعود لرئيس الحكومة سعد الحريري وحده.

وأعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن أن هناك توجها لدى رئيس الوزراء لإلقاء كلمة إلى اللبنانيين.

في غضون ذلك، أغلق متظاهرون في لبنان صباح الجمعة عددا من الطرقات في بيروت والجنوب والشمال والبقاع بعد ليلة من الاحتجاجات.

وتظاهر الآلاف من اللبنانيين الغاضبين مساء الخميس احتجاجا على أزمة اقتصادية خانقة وتوجه الحكومة لإقرار ضرائب جديدة عليهم، في تحركات أطلقها فرض رسم مالي على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي.