رويترز: السعودية توقف طرح أرامكو

ألغت المملكة العربية السعودية طرح أسهم شركة أرامكو محليا ودوليا بحسب ما أفادت وكالة رويترز الأربعاء نقلا عن 'مصادر كبيرة'.

و قال اثنان من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ "حصة استراتيجية" في عملاق البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسسية (سابك).

وأضاف مصدر سعودي مطلع أن قرار إلغاء طرح أرامكو "اتخذ منذ زمن، لكن لا أحد يستطيع إعلانه، لذلك فإن التصريحات بهذا الشأن ستتخذ هذا المنحى تدريجيا بحيث يتم تأجيل الطرح ومن ثم إلغاؤه".

هذا ولم يعلق الديوان الملكي السعودي على الخبر ولم تجب الشركة السعودية العملاقة على طلب استفسار بهذا الشأن، بحسب رويترز.