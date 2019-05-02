إلغاء قداديس الأحد المقبل في سريلانكا

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا الخميس إلغاء خططها لاستئناف قداديس الأحد خشية وقوع اعتداءات جديدة.

وأوضح متحدث باسم الكنيسة الخميس تلقي الأخيرة "معلومات محددة عن هجومين محتملين ضد كنائس"، ما دفعها إلى إلغاء قداس الخامس من أيار/مايو الذي كان سيكون الأول منذ اعتداءات عيد الفصح التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وأعلنت السلطات السريلانكية الخميس ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق.

وقالت المديرة العامة لإدارة الصحة آنيل جاسينغي إن العدد وصل إلى 257 قتيلا على الأقل حاليا، وذلك بعد وفاة أشخاص كانوا يعالجون في مستشفيات. ولم تستبعد ارتفاع عدد القتلى.

وتتحدث الحصيلة الأخيرة عن 496 جريحا ما زال 47 منهم يعالجون في مستشفيات منهم 12 في العناية المركزة.