إلغاء مشروع محطة شمسية بنصف مليار دولار في إيران

أعلن صندوق الاستثمار البريطاني (كيركوس) الثلاثاء أنه سيتخلى عن مشروعه لبناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية في إيران بقيمة نصف مليار يورو (حوالي 570 مليون دولار) بسبب العقوبات الأميركية على طهران.

وقال متحدث باسم الصندوق "إثر العقوبات الأميركية على إيران، قررنا وقف كل نشاطاتنا هناك، وبينها مشروعنا لإنتاج 600 ميغاوات. وسنواصل متابعة الوضع عن كثب".

وكان من المفترض، لو تم إنجاز هذا المشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، أن يكون واحدا من بين أكبر المشاريع في العالم، وأن يتيح لإيران أن تحقق أهدافها الطموحة في مجال الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين مجموعة الدول الست وطهران عام 2015 إلى إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، ما دفع عدد من الشركات العالمية إلى الانسحاب من هناك تجنبا لهذه العقوبات.