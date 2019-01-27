إلهام أحمد لـ'الحرة': نطالب بمزيد من الدعم لمواجهة داعش

أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد في مقابلة حصرية مع "قناة الحرة" أن إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا "خلق توترات كان من الممكن تلافيها".

وأكدت أحمد ضرورة "استمرار الدعم للقضاء على داعش نهائيا".

وتابعت المسؤولة الكردية أن الانسحاب الأميركي جاء في وقت زادت فيه تركيا من تهديداتها، واستمرار الحملة لمواجهة داعش في جيبها الأخير.

وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن لتركيا الحق في البقاء داخل الأراضي السورية وفقا لاتفاقية أضنة، قالت أحمد إن إعطاء شرعية للوجود التركي في سوريا "أمر مثير للانتباه"، مشيرة إلى أن اتفاقية أضنة "غير مقبولة أساسا".

وكان الرئيس ترامب أعلن أواخر العام الماضي سحب قواته من سوريا معتبرا أنها أنجزت مهمتها في القضاء على داعش.