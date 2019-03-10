تحذير: داعش ينمو في الفلبين

يخسر تنظيم داعش آخر معاقله في الباغوز شمال شرقي سوريا، بعد أن طرد من العراق العام الماضي.

لكن التحذير هذه المرة يأتي من الفلبين، حيث يسعى التنظيم المتشدد لاتخاذ الغابات الوعرة هناك مقرا جديدا له بعد أن طرد من معظم المناطق التي سيطر عليها في الدول العربية قبل سنوات.

ضربات التحالف الدولي وعملياته النوعية بالتعاون مع القوات العراقية في بلاد الرافدين، وقوات سوريا الديمقراطية في سوريا، أنهت التنظيم الذي لم يبق منه سوى عدد قليل من المقاتلين الأجانب الذين يواجهون خيار الموت أو الاستسلام في الباغوز.

لكن، لماذا يطمح التنظيم إلى الانتقال إلى الفلبين؟

يقول خبراء إن المناطق التي ينشط فيها داعش، هي جزر ذات أغلبية مسلمة لدى أبنائها نزعة انفصالية، أبرزها جزر مينداناو وباسيلان وجولو.

وهي مناطق نائية وذات أدغال كثيفة، ما يجعل السيطرة الأمنية عليها صعبة، فمن السهل أن تصبح ملاذا آمنا ومنطقة جاذبة لأعضاء التنظيم الذين يواجهون ضغطا ميدانيا كبيرا في مناطق وجودهم في الدول العربية.

​ولعقود من الزمن، ظلت عمليات التمرد المحلية في الفلبين، محصورة في مجموعات إسلامية متطرفة من أمثال جماعة أبوسياف التي قامت بعدة تفجيرات وإعدامات بشعة بحق المدنيين.

ولاحقا أعلنت هذه المجموعات ولاءها للتنظيمات العالمية المتشددة من أمثال داعش والقاعدة.

وخطر هذه المجموعات لم يعد قاصرا فقط على الفلبين، بل يهدد أيضا دول الجوار مثل ماليزيا وإندونيسيا.