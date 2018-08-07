إليسا تحارب السرطان

أعلنت المغنية اللبنانية إليسا الثلاثاء أنها أصيبت بمرض سرطان الثدي وأنها كانت تعالج منه خلال الفترة الماضية.

جاء إعلان إليسا من خلال فيديو كليب حمل عنوان "إلى كل اللي بيحبوني" ونشرته يوم الثلاثاء على حسابها في تويتر، وقالت في الفيديو إنها تهديه إلى "كل الناس اللي بيحبوني عن جد".

يستعرض الكليب قصة إليسا وهي تتحدث عن المرض الذي تم الكشف عنه مبكرا نهاية العام الماضي، وتقول إنها لم تستسلم له، وظلت تعمل رغم شعورها بالألم، حتى أن الطبيب المعالج لها كان مندهشا لأنها كانت تمارس حياتها الطبيعية وتقوم بالغناء رغم إصابتها بمرض "مميت".

وتقول إليسا لإنجي جمال مخرجة الكليب: "بتعرفي لما تقولي إنو راح أرجع شوف كل هالعالم؟ العالم اللي بتحبني، اللي بيحبوني. إنه هيك في لحظة خلاص مش راح كون موجودة بكرة". وفي لقطة أخرى تقول: "أوقات ما بتزعلي على حالك. أوقات بتزعلي على الناس اللي بتحبيهم عن جد".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من خلال هاشتاغ #الى_كل_اللي_بيحبوني، تفاعل عدد كبير من المشاهير ومن معجبي المغنية اللبنانية مع الكليب، وأعربوا عن تضمانهم معها وأشادوا بقوتها وصبرها على المرض خلال الفترة الماضية.

الإعلامي اللبناني دومينيك أبو حنا كتب في تغريدة أن حب الأشخاص المحيطين يمنح المريض القوة:

المغنية اللبنانية مايا دياب أشارت إلى أن الفيديو يحكي قصة "امرأة حقيقية غير متزلّفة":

المغنية التونسية شيماء هلالي رأت في الكليب رسالة مهمة لكل امرأة وهي ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي:

وتتفق مع ذلك المذيعة ريتا بريدي التي قالت إن رسالة إليسا جاءت مع اقتراب شهر تشرين الأول/أكتوبر المخصص للتوعية من سرطان الثدي، وقالت إن إليسا أوصلت رسالتها "بأسلوب ذكي ونقلت تجربتها الخاصة مع المرض بتفاصيل وكلمات مؤثرة":

المذيعة اللبنانية جومانا بو عيد أشادت بشجاعتها وإرداتها:

"إليسا ملهمة الملايين" بالنسبة لهذا المغرد:

هذه المغردة وصفت إليسا بالمرأة "القوية المتمردة":