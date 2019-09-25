إماراتي ينطلق إلى الفضاء.. من سبقه من العرب؟

بدأ الإماراتي هزاع المنصوري، الأربعاء، رحلته كأول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية.

لكن المنصوري ليس الوحيد بين العرب الذين غادروا كوكب الأرض، فقد سبقه إلى الفضاء اثنان هما السعودي الأمير سلطان بن سلمان، والسوري محمد فارس. ويبقى الإماراتي المنصوري أول عربي يزور محطة الفضاء الدولية.

وشق المنصوري طريقه إلى الفضاء، عبر المركبة "سويوز أم أس 15" التي انطلقت مساء الأربعاء من كاراخستان.

ويرافق المنصوري في رحلته كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأميركية جيسيكا مير.

وسيكون المنصوري أول عربي يقدم جولة تعريفية بمحطة الفضاء الدولية التي تدور على ارتفاع 390 كيلومترا من سطح كوكب الأرض.

وتعتبر محطة الفضاء الدولية المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا والأعلى تكلفة على الإطلاق في تاريخ استكشاف الفضاء.

تم بناء المحطة عام 1998 بموجب تعاون دولي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا وتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية.

وبدأت المحطة باستقبال أطقم رواد الفضاء منذ مطلع القرن الحالي، وتحديداً منذ شهر نوفمبر عام 2000، وتضم المحطة على متنها طاقمًا دوليًا يتألف من 6 رواد فضاء يقضون 35 ساعة أسبوعيًا في إجراء أبحاث علمية عميقة في مختلف التخصصات العلمية الفضائية والفيزيائية والبيولوجية وعلوم الأرض.

أول عربي يصعد إلى الفضاء

لكن أول عربي يصعد إلى الفضاء، كان الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك عبر المكوك الأميركي ديسكفري STS- 51G في 17 يونيو عام 1985.

وضمت الرحلة إلى جانب الأمير سلطان بن سلمان، خمسة رواد فضاء الأميركيين، ورائد فضاء فرنسيا.

وبعد وصول المكوك "ديسكفري" إلى الفضاء والبدء في الدوران حول كوكب الأرض، شارك الأمير سلطان في إجراء تجارب علمية وضعها فريق من العلماء السعوديين بالتعاون الوثيق مع خبراء وكالة الفضاء والطيران الأمريكية NASA.

رحلة المحطة "مير"

وبعد رحلة الأمير سلطان بن سلمان بعامين فقط، شارك رائد الفضاء السوري محمد فارس في برنامج الفضاء السوفييتي وانضم لرحلة المركبة "سويوز إم 3" إلى محطة الفضاء السوفييتية "مير" في 22 يوليو عام 1987 مع اثنين من رواد الفضاء الروس.

أنجز فارس خلال الرحلة 13 تجربة علمية تمت في الفضاء على متن المركبة الفضائية "مير" التي انتهت مهمتها في الفضاء عام 2001.

وأجرى فارس من محطة الفضاء "مير" اتصالا بالرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد، لكنه أعلن انشقاقه عن نظام الأسد الابن بعد انطلاق الثورة السورية بسبب القمع الذي واجهت به السلطات المحتجين، وانضم فارس إلى صفوف المعارضة.