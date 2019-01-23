إمارة مكة: لم نمنع العروض الموسيقية في المطاعم

نفت إمارة مكة أن يكون أميرها خالد الفيصل قد وجه بمنع الفرق الغنائية من تقديم عروض داخل مطاعم الإمارة.

وقالت الإمارة في بيان نشرته في تويتر إن "لا صحة" لما يتم تداوله بأن الأمير وجه بهذا الأمر.

وأكدت أن ما نشر كان "توجيها سابقا" يخص أحد مطاعم جدة وتم إغلاقه بناء على "تجاوزات أخلاقية حدثت داخل المطعم واتخذت الاجراءات القانونية".

وكان رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ قد أعلن في مؤتمر صحافي في الرياض الثلاثاء بدء إصدار تراخيص العروض الحية لجميع المقاهي والمطاعم في المملكة للعزف الموسيقي والعروض الغنائية والكوميديا الارتجالية.

المؤتمر خصص لمناقشة استراتيجية الترفيه الجديدة في المملكة.

وأثار قرار هيئة الترفيه جدلا على مواقع التواصل.

هذا المغرد يرى أن القرار "يعيد الأمل":

الرافضون لقرار هيئة الترفيه أعادوا نشر فتاوى قديمة تحرم الموسيقى:

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