مصر وباكستان الأعلى نموا في البحث العلمي

كشفت دراسة لمجلة "نيتشر" العلمية المرموقة، أن باكستان ومصر حققتا أكبر نسب زيادة في إنتاج البحثي العلمي لعام 2018.

وقد حلت باكستان في المركز الأول بزيادة في إنتاج البحث العلمي وصلت إلى 21 في المئة، فيما حازت مصر على المركز الثاني بنسبة 15.9 في المئة.

وزاد إنتاج الصين من البحث العلمي بنسبة 15 في المئة لتحل بذلك في المرتبة الثالثة عالميا، فيما زاد إنتاج الهند والبرازيل والمكسيك وإيران بنسبة 8 في المئة مقارنة بعام 2017.

عالميا، ارتفع إنتاج البحث العلمي بنسبة 5 في المئة في عام 2018، بزيادة قدرها مليون و600 ألف ورقة تقريبا، مدرجة في شبكة واسعة مخصصة لتسجيل الأوراق العلمية، فيما تعتبر هذه النسبة الأعلى على الإطلاق.

وإليكم ترتيب الدول التي سجلت أعلى نمو في إنتاج البحث العلمي لعام 2018، بحسب دراسة مجلة "نيتشر":

1- باكستان

2- مصر

3- الصين

4- هونغ كونغ

5- الهند

6- البرازيل

7- المكسيك

8- إيران

9- بولندا

10- جنوب إفريقيا

ويرى روبرت تيسين، رئيس دراسات العلوم والابتكار في جامعة لايدن بهولندا، أن أسباب نمو إنتاج البحث العلمي في مصر وباكستان غير واضحة، وذلك بعدما استطاعتا تخطي نحو 40 دولة في عدد الأوراق العلمية المنشورة.

يقول تيسين إن الزيادة في التمويل والتعاون الدولي قد يكونان السبب في ارتفاع عدد الأوراق العلمية المنشورة من قبل مصر وباكستان.

ويضيف تيسين لـ "نيتشر" أن هذه الأرقام تعكس تغيرات في كيفية تنظيم قاعدة البيانات، والتي أضيف إليها المزيد من الدوريات العلمية المحلية والوطنية، لكن لا تزال دول أفريقية تعاني من قلة التمثيل في تلك القاعدة.

لكن الإحصائية السابقة لا تعني أن هذه الدول هي الأكثر إنتاجا على مستوى العالم في مجال البحث العلمي، إذ تعد الولايات المتحدة الأعلى إنتاجا، تليها الصين في المرتبة الثانية، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة.

وإليكم القائمة التي وضعتها "نيتشر" لأكثر الدول إنتاجا فيما يتعلق بالبحث العلمي لعام 2018:

1- الولايات المتحدة

2- الصين

3- المملكة المتحدة

4- ألمانيا

5- اليابان

6- فرنسا

7- كندا

8- الهند

9- إيطاليا

10- أستراليا