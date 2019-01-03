إنترفاكس: روسيا تتهم أميركيا بالتجسس

ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الخميس، نقلا عمن وصفته بمصدر مطلع، أن روسيا وجهت اتهامات بالتجسس للجندي المتقاعد بمشاة البحرية الأميركية بول ويلان.

واحتجز جهاز الأمن الاتحادي الروسي ويلان في 28 كانون الأول/ديسمبر، دون أن يقدم أي تفاصيل عن طبيعة أنشطة التجسس المزعومة.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال الأربعاء إن الولايات المتحدة تريد تفسيرا لسبب احتجاز روسيا لويلان وإنها ستطالب بعودته على الفور إذا تبينت أن احتجازه غير قانوني.

وقالت أسرة ويلان إنه كان يزور موسكو لحضور حفل زفاف زميل سابق بمشاة البحرية وإنه بريء من تهمة التجسس الموجهة له.

وعقوبة التجسس في القانون الروسي هي السجن من عشرة إلى 20 عاما.