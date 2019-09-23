بعد أنباء الحجب في مصر.. تطبيقات للتراسل من دون شبكات إنترنت أو اتصالات



أعلنت شركة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت، أنها رصدت تعطيلا في خدمات تطبيق فيسبوك ماسنجر داخل مصر، بالإضافة إلى تقييدات تعطل الدخول لمواقع إخبارية منها موقع "الحرة".

وقالت الشركة في تقرير لها إن اثنين من مزودي الاتصالات في مصر، قاما بتعطيل "واسع النطاق" لإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات والمواقع الإخبارية، بالتزامن مع المظاهرات المحدودة التي اندلعت في 20 سبتمبر.

هذه الخطوة، دفعت البعض إلى التخوف من إمكانية حجب خدمات الإنترنت وشبكات المحمول إذا ما تفاقم الموقف في مصر خلال الأيام القادمة، كما حدث خلال أيام ثورة 25 يناير 2011.

وكانت مصر قد شهدت مظاهرات محدودة العدد خلال الأيام الماضية في مناطقة متفرقة، بعد دعوة المقاول والفنان محمد علي عبر سلسلة من الفيديوهات نشرها على حسابه على مواقع التواصل.



وهناك تطبيقات يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة التواصل والتراسل (مع حفظ الخصوصية) من خلالها عند انقطاع شبكة الإنترنت، وحتى شبكات المحمول، هذه أهمها:

Firechat

تطبيق مراسلة مجاني، لا يحتاج إلى شبكة هاتفية أو إنترنت، لكنه يحتاج فقط إلى أن يكون الآخرين يستخدمون التطبيق حتى يمكنك للمستخدم معهم.

يحتاج التطبيق إلى تفعيل خاصية البلوتوث والواي فاي عند إرسال أو استلام الرسائل من الآخرين، ويمكن للتطبيق العمل في حال اتصاله بالإنترنت أيضا.

يستطيع التطبيق العمل في نطاق 200 قدم حول المستخدم في حال تشغيل التطبيق بدون إنترنت أو بلوتوث.

Bridgefy

استخدمه متظاهرو هونغ كونغ خلال الأحداث الأخيرة، ويعتمد تطبيق "Bridgefy" على خاصية البلوتوث للتراسل، والذي طور في الأصل بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ويمّكن التطبيق المستخدمين من التواصل ببعضهم في محيط يصل لبضع مئات من الأمتار أو 330 قدم على وجه الدقة، اعتمادا على البلوتوث بدون الحاجة إلى شبكات عامة.

ويعتبر التطبيق مثالي للمتظاهرين، خاصة وأنه لايمّكن المستخدم من التواصل مع قائمة معارفه فقط، بل يتواصل مع أي شخص في محيط الهاتف.



Briar

يشبه في آلية عمله فكرة التطبيقين السابقين، من حيث أنه يعتمد على خاصية البلوتوث أو الواي فاي في حال قام مزودو خدمات الإنترنت بقطع الخدمة.

Silence

في حال انقطاع خدمات الإنترنت وبقاء شبكة المحمول، فيمكن استخدام هذا التطبيق للمراسلة بينك وبين الطرف الآخر، ويعتمد تطبيق "سايلانس" على رسائل SMS المشفرة، ولا يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

الميزة في هذا التطبيق أنه يقوم بتشفير رسائل SMS بين المستخدمين، مما لا يسمح لأي طرف آخر بالتجسس على محتوى هذه الرسائل، بعكس خدمة SMS التقليدية.