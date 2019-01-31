كأس إيطاليا.. ركلات الترجيح تقصي إنتر ميلان

أطاح لاتسيو بمضيفه إنتر ميلان من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم عندما تغلب عليه 4-3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي (0-0) والإضافي (1-1) بالتعادل الخميس على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلانو.

وابتسمت ركلات الترجيح للاتسيو بفضل تألق حارس مرماه الدولي الألباني توماس ستراكوشا الذي تصدى لركلتين وقاد فريقه لنصف نهائي البطولة.

وضرب لاتسيو، المتوج 6 مرات آخرها عام 2013، موعدا مع القطب الثاني لمدينة ميلانو أيه سي ميلان الوصيف وحامل اللقب 5 مرات آخرها عام 2003، الذي كان أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزه على ضيفه نابولي 2-صفر الثلاثاء في افتتاح ربع النهائي.

وتقام مباراة الذهاب في 27 شباط/فبراير المقبل على الملعب الأولمبي في روما، والإياب في 24 نيسان/أبريل المقبل على ملعب سان سيرو في ميلانو.

وتجمع مواجهة الدور نصف النهائي الثانية بين فيورنتينا الذي أذل القطب الثاني للعاصمة روما 7-1 الأربعاء، وأتالانتا برغامو الذي وضع حدا لسيطرة يوفنتوس على اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة عندما تغلب عليه 3-صفر الأربعاء أيضا، علما أن فريق "السيدة العجوز" هو حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (13 لقبا).

وهي الخسارة الأولى ليوفنتوس محليا، والثالثة في مختلف المسابقات بعد خسارتين في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الانكليزي صفر-1 ويونغ بويز السويسري 1-2.

وتوج أتالانتا برغامو باللقب مرة واحدة عام 1963، فيما ناله فيورنتينا 6 مرات آخرها عام 2001.