إنتر يحسم قمة ميلانو

حسم إنتر ميلان مواجهة الدربي مع جاره ميلان الأحد بالفوز بثلاثة أهداف مقابل اثنين لينتزع منه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضرب إنتر باكرا بافتتاحه التسجيل بعد دقيقتين و31 ثانية بتسديدة "طائرة" من الأوروغوياني ماتياس فيسينو بعد تمريرة رأسية من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ليصبح صاحب أسرع هدف في دربي ميلانو منذ نيسان/أبريل 2011 حين سجل البرازيلي ألكسندر باتو لميلان بعد 43 ثانية.

وكان هذا الهدف الفاصل بين الفريقين خلال الشوط الأول، ثم عزز إنتر تقدمه بالثاني في بداية الشوط الثاني بكرة رأسية قوية للهولندي ستيفان دي فريي بعد ركلة ركنية نفذها ماتيا بوليتانو (51).

وعاد ميلان الى أجواء اللقاء بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 57 برأسية للفرنسي تيموييه باكايوكو إثر ركلة حرة نفذها التركي هاكان جالهانوغلو، لكن إنتر أعاد الفارق الى هدفين في الدقيقة 67 من ركلة جزاء نفذها لاوتارو مارتينيز إثر خطأ في المنطقة من الإسباني سامو كاستييخو على بوليتانو.

ورفض فريق المدرب جينارو غاتوزو الاستسلام وقلص الفارق مجددا بواسطة ماتيو موساكيو الذي كان في المكان المناسب لمتابعة كرة أبعدها الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش بقدميه بعد محاولة فاشلة من أليسيو رومانيولي (71).