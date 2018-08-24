'كوثر' ليست أول كذبة إيرانية الصنع.. القائمة طويلة

خاص بـ "موقع الحرة"/ كريم مجدي بعد حملة ترويجية كاذبة، بدا أن السلطات الإيرانية اضطرت إلى تسريب حقيقة المقاتلة "كوثر" بعد أيام من انتشار فرضية خداع الجيش الإيراني للعالم.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، في نسختها الفارسية، إن "المقاتلة كوثر في الحقيقة هي تطوير لنفس تصميم الـ F-5، على يد وزارة الدفاع الإيرانية". ولدى إيران سجل حافل بالصناعات والإنجازات العسكرية الوهمية، والتي تروج لها داخليا بكثافة فيما يعرف الخبراء حقيقة هذه الإنجازات. فيما يلي قائمة بأسلحة إيرانية، إما لا تعمل بسبب رداءة التصنيع أو نسخة مقلدة أو مطورة لأسلحة أميركية لدى الجيش الإيراني منذ عهد الشاه. 1- طائرة "قاهر 313" الشبحية (2013)

​إحدى أكثر القطع العسكرية ترويجا من جانب أجهزة الإعلام داخل إيران؛ كشفت عنها طهران في عام 2013. يقول عنها الإيرانيون أنها مقاتلة بمواصفات شبحية لا تستطيع ردارات العدو التقاطها. في الحقيقة، الطائرة لا يمكن التقاطها راداريا لأنها لا تطير في الأصل، وفقا لخبراء طيران أشاروا إلى صغر حجم الطائرة ورداءة تصنيعها. 2- صواريخ "ذو الفقار" (2016)

في العام الماضي، عرضت وسائل الإعلام الإيرانية عملية إطلاق ستة صواريخ من طراز "ذو الفقار" على أهداف لتنظيم داعش في سوريا، وسط احتفاء محلي كبير. وبينما ادعت وكالة فارس الإيرانية إصابة الصواريخ لأهدافها وقتل ما يقارب 360 إرهابيا، فإن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن عسكريين قولهم أن الصواريخ لم تصل حتى إلى العمق السوري وسقطت على المناطق الحدودية. وقد شوهدت بقايا هذه الصواريخ على المدن المقاربة للحدود السورية العراقية مثل دير الزور. 3- مروحية "توفان 2" الإيرانية (2010)

يقول موقع The Aviationist المتخصص في مجال الطيران، إن مروحية "توفان 2" الإيرانية ما هي إلا مروحية "كوبرا الأميركية، أضيف إليها بعض التعديلات، مثل نظام مراقبة وتتبع كهروضوئي، بالإضافة إلى تكنولوجيا تحديد ليزري. 4- مروحية "شاهد 285‎" الإيرانية (2009)

​مروحية أعلنتها إيران في آيار/مايو 2009، مخصصة لعمل الدوريات البحرية، بجانب نسخة أخرى مضادة للسفن. في الحقيقة لم تكن تلك المروحية إلا نسخة من مروحية Bell 206 كندية الصنع، مع تعديلات طفيفة. 5- طائرة RQ-170 بدون طيار (2014)

اعترفت إيران بأن نسختها من طائرة RQ-170 بدون طيار ليست أصلية، وإنما تقليد لنموذج أميركي من الطائرة سقط داخل الحدود الإيرانية عام 2011. ومع ذلك، فبعد إزاحة الستار عن النسخة الإيرانية لأول مرة أمام خامنئي في عام 2014، أوضح خبراء لموقع "Fox Trot Alpha" المتخصص في الشؤون العسكرية، أنها مجرد "لعبة" تسير عن بعد وليست طائرة عسكرية. 6-شاهد 129 (2012)