زلزال وتسونامي إندونيسيا.. 384 قتيلا

قالت السلطات الإندونيسية إن عدد قتلى زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) على جزيرة سولاويسي ارتفع السبت إلى 384 قتيلا إذ جرفت الأمواج الضخمة أعدادا كبيرة من الضحايا كانوا على الشاطئ.

وغصت المستشفيات بمئات الجرحى الذين قدمت الإسعافات لبعضهم خارج منشآتها فيما شارك ناجون في جهود البحث عن ضحايا.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية إن جميع الوفيات سجلت حتى الآن في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي محذرة من أن الحصيلة قد ترتفع.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى المنطقة المنكوبة.

وشوهدت جثث بين الركام المتناثر قرب شاطئ المدينة البالغ عدد سكانها 350 ألفا، بعد أن اجتاحتها أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها 1.5 مترا.

وعبرت الوكالة عن مخاوف بشأن مصير مئات الأشخاص الذين كانوا يستعدون لإقامة احتفالات على الشاطئ كان من المقرر أن تبدأ مساء الجمعة.