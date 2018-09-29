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زلزال وتسونامي إندونيسيا.. 384 قتيلا

مصابون ومتضررون جراء زلزال جزيرة سولاويسي الإندونيسية بصورة التقطت السبت

قالت السلطات الإندونيسية إن عدد قتلى زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) على جزيرة سولاويسي ارتفع السبت إلى 384 قتيلا إذ جرفت الأمواج الضخمة أعدادا كبيرة من الضحايا كانوا على الشاطئ.

وغصت المستشفيات بمئات الجرحى الذين قدمت الإسعافات لبعضهم خارج منشآتها فيما شارك ناجون في جهود البحث عن ضحايا.

معالجة أحد المصابين خارج المستشفى الذي أصبح مليئا بالمصابين الآخرين
معالجة أحد المصابين خارج المستشفى الذي أصبح مليئا بالمصابين الآخرين

وقالت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية إن جميع الوفيات سجلت حتى الآن في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي محذرة من أن الحصيلة قد ترتفع.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى المنطقة المنكوبة.

سكان يحملون أحد الضحايا بعد زلزال وتسونامي
سكان يحملون أحد الضحايا بعد زلزال وتسونامي

وشوهدت جثث بين الركام المتناثر قرب شاطئ المدينة البالغ عدد سكانها 350 ألفا، بعد أن اجتاحتها أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها 1.5 مترا.

جرفت الأمواج الضخمة أعدادا كبيرة من الضحايا كانوا على الشاطئ
جرفت الأمواج الضخمة أعدادا كبيرة من الضحايا كانوا على الشاطئ

وعبرت الوكالة عن مخاوف بشأن مصير مئات الأشخاص الذين كانوا يستعدون لإقامة احتفالات على الشاطئ كان من المقرر أن تبدأ مساء الجمعة.

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