إندونيسيا: عدد ضحايا التسونامي يتجاوز 800 قتيل

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا ارتفاع عدد قتلى الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي يوم الجمعة إلى 832 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بورو نوجرو في مؤتمر صحافي في جاكرتا الأحد إن تقارير تفيد بأن كثيرين ما زالوا محاصرين تحت أنقاض مبان انهارت بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة وأثار أمواج المد العاتية التي وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.

وتحدث نوجرو عن عمليات دفن جماعية للجثث، لأسباب صحية.

وتوقع نائب رئيس الوكالة يوسف كالا أن يكون العدد النهائي للقتلى بـ"الآلاف" بسبب وجود مفقودين وعدم وصول فرق الإغاثة إلى العديد من المناطق بعد.

وبين المفقودين سياح أجانب بينهم ثلاثة فرنسيين وكوري جنوبي.

وتتم عمليات الإنقاذ في ظروف بالغة الصعوبة يتخللها نقص حاد في الماء والغذاء والخدمات. وقد تم نشر الجيش للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وضربت سلسلة من الزلازل جزيرة لومبوك السياحية التي تبعد مئات الكيلومترات جنوب غربي سولاويسي في تموز/ يوليو وآب/أغسطس تسببت في مقتل نحو 500 شخص.

وكان تسونامي سببه زلزال بقوة 9.3 درجات تحت المياه قبالة سواحل جزيرة سومطرة في غرب إندونيسيا في عام 2004 قد أوقع 220 ألف قتيل في دول حول المحيط الهندي بما يشمل 168 ألف إندونيسي.