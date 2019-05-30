إنذار بتسونامي بعد زلزال في السلفادور

وقع زلزال قوي قبالة ساحل السلفادور، ما دفع السكان المذعورين إلى مغادرة منازلهم في ساعات الفجر، فيما حذرت السلطات من احتمال حدوث موجة تسونامي.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات، كان على بعد حوالي 28 كيلومترا جنوب شرق لا ليبرتاد، إحدى ضواحي العاصمة الإقليمية سانتا تكلا، وتم تسجيل الزلزال على عمق 65 كيلومترا.



وحذرت وزارة البيئة والموارد الطبيعية في السلفادور، على حسابها في موقع تويتر من احتمال حدوث موجة تسونامي ونصحت المواطنين بالابتعاد عن المحيط الهادئ خلال الساعات الأربع القادمة.



وشعر سكان العاصمة سان سلفادور بالزلزال وانقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق.