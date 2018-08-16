إنذارات بقنابل.. خمس طائرات تهبط اضطراريا

اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران "لاتام" التشيلية للهبوط في مطار بجنوب بيرو بسبب تهديد بوجود قنبلة تلقته السلطات التشيلية، حسبما قالت وزارة النقل البيروفية.

وقالت الوزارة إن ايا من الركاب لم يصب بأذى وأنه تم إرسال فريق إبطال المتفجرات للتحقق من الأمر.

وأضافت في بيان على تويتر "الموقف الأن تحت السيطرة".

وقالت هيئة الطيران المدني في تشيلي إن أربع طائرات قامت بهبوط اضطراري في تشيلي وبيرو.

وكانت طائرة ألمانية أقلعت من مصر وتقل 250 راكبا قد اضطرت أيضا للهبوط مساء الخميس في مطار جزيرة كريت اليونانية (جنوب) بعد إنذار بوجود قنبلة.

وقال مسؤول في الشرطة إنه "تم إخلاء الطائرة والركاب بخير". فيما تقوم الأجهزة الأمنية في المطار والشرطة المحلية بالتحقيق في الأمر.

الطائرة التي أقلعت من أحد المنتجعات المصرية كانت في طريقها إلى مدينة دوسلدورف الألمانية.