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إجلاء عشرات قرب مقر الاتحاد الأوروبي بعد إنذار كاذب

سيارات تقف أمام مبنى الاتحاد الأوروبي

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أعادت الشرطة في بروكسل فتح شارع جانبي قريب من مقرات مؤسسات الاتحاد الأوروبي كانت قد أغلقته للاشتباه في وجود قنبلة في أحد المكاتب.

ومنذ قليل غادرت سيارات الإطفاء والإسعاف المكان وعادت الأمور إلى طبيعتها .

تحديث 12:03 ت.غ

أجلي نحو 40 شخصا احترازيا من مبنى قريب من مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد إنذار بوجود قنبلة أرسلت إلى شركة على صلة بالاتحاد.

وقالت الناطقة باسم الشرطة، إلزة فان دي كيرة، إن "تحذيرا هاتفيا بوجود قنبلة" ورد صباح الثلاثاء الى مكتب استشاري على صلة بالمفوضية التنفيذية بالاتحاد، وإنه أخذ على محمل الجد.

وأغلق جزء من الشارع وأرسلت كلاب الشرطة إلى الموقع.

ولاتزال العملية مستمرة حتى الظهر بالتوقيت المحلي.

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