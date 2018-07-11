إنذار حريق أثناء ركلة جزاء حاسمة.. شاهد ما حدث في كرواتيا

أظهر مقطع فيديو نشرته دائرة إطفاء في العاصمة الكرواتية زغرب عددا من رجال الإطفاء وهم يشاهدون ركلات الجزاء المصيرية لمنتخب بلادهم أمام روسيا في مونديال 2018.

وفور تلقيهم الإنذار بوجود حريق في مكان ما ترك رجال الإطفاء كراسيهم وشاشة التلفاز التي كانوا يتابعون فيها مباراة منتخبهم وتوجهوا مسرعين لشاحنات الإطفاء، وغادروا المكان قبل ثوان قليلة من تنفيذ ركلة الجزاء الأخيرة.

وظل ثلاثة أشخاص يتابعون الركلة الترجيحية الأخيرة التي سجلها لاعب وسط برشلونة إيفان راكيتيتش لتتأهل كرواتيا لنصف نهائي مونديال روسيا.

وتأهلت كرواتيا للمباراة النهائية في مونديال روسيا 2018 للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها الأربعاء على إنكلترا بهدفين مقابل هدف واحد في نصف النهائي، لتقابل بذلك منتخب فرنسا الأحد المقبل في موسكو.