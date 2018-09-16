'إنذار رئاسي'.. الأميركيون سيتلقون رسالة نصية من ترامب

يرتقب أن تصل الأميركيين رسالة نصية على هواتفهم المحمولة خلال أيام من الرئيس دونالد ترامب.

الرسالة النصية المنتظرة تدخل في إطار اختبار تجريه الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ على نظام لتحذير العموم بحالات من الطوارئ الوطنية.

وسيتلقى معظم مستخدمي الهواتف الخلوية إشعارا الخميس 20 أيلول/سبتمبر في الساعة 2:18 ثم 2:20 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، يحمل عنوان "إنذار رئاسي" ويرافقه النص "هذا اختبار من نظام إنذار الطوارئ اللاسلكي الوطني. ليس من المطلوب القيام بأي إجراء".

وأطلق نظام إنذار الطوارئ في نيسان/ أبريل 2012، لكنها المرة الأولى التي تجري فيها وكالة إدارة الطوارئ اختبارا للنظام على المستوى الرئاسي في مسعى لمعالجة أي خلل محتمل، وفق بيان للوكالة.

ويعد الإنذار الرئاسي واحدا من ثلاثة أنواع من الإشعارات المعتمدة في نظام الطوارئ اللاسلكي الوطني، وتشمل أيضا إشعارات تحذر من أحوال جوية خطيرة أو تبلغ عن أطفال مفقودين.