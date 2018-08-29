Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

إنذار من حدوث تسونامي في المحيط الهادئ

خارطة الزلزال شرق كاليدونيا الجديدة

أعلن مركز الإنذار من التسونامي في المحيط الهادئ أن أرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي وفانواتو وجزر فيدجي يمكن أن تضربها أمواج تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى متر بعد زلزال عنيف وقع الأربعاء في المحيط الهادئ.

وكان المعهد الأميركي لرصد الزلازل قد ذكر أن زلزالا قوته 7.1 درجة وقع الأربعاء على بعد حوالي 230 كيلومترا إلى الشرق من كاليدونيا الجديدة من دون أن يسبب أضرارا.

وحدد مركز الزلزال على عمق 27 كيلومترا في المحيط الهادئ.

وقال المعهد إن "أمواجا يمكن أن تتجاوز ارتفاع مستوى سطح البحر بما بين 30 سنتم ومتر يمكن أن تحدث" في بعض سواحل الأرخبيل وفانواتو وفيدجي.

وأضاف أنه تمت دعوة السكان إلى التزام الحذر والانتباه للتوجيهات التي يمكن أن تصدر عن السلطات المحلية.

وأوضح أن أمواجا أقل ارتفاعا يمكن أن تسجل في أماكن أخرى في المحيط الهادئ بما في ذلك في جزر مارشال وساموا.

Back to top
XS
SM
MD
LG