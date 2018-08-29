إنذار من حدوث تسونامي في المحيط الهادئ

أعلن مركز الإنذار من التسونامي في المحيط الهادئ أن أرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي وفانواتو وجزر فيدجي يمكن أن تضربها أمواج تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى متر بعد زلزال عنيف وقع الأربعاء في المحيط الهادئ.

وكان المعهد الأميركي لرصد الزلازل قد ذكر أن زلزالا قوته 7.1 درجة وقع الأربعاء على بعد حوالي 230 كيلومترا إلى الشرق من كاليدونيا الجديدة من دون أن يسبب أضرارا.

وحدد مركز الزلزال على عمق 27 كيلومترا في المحيط الهادئ.

وقال المعهد إن "أمواجا يمكن أن تتجاوز ارتفاع مستوى سطح البحر بما بين 30 سنتم ومتر يمكن أن تحدث" في بعض سواحل الأرخبيل وفانواتو وفيدجي.

وأضاف أنه تمت دعوة السكان إلى التزام الحذر والانتباه للتوجيهات التي يمكن أن تصدر عن السلطات المحلية.

وأوضح أن أمواجا أقل ارتفاعا يمكن أن تسجل في أماكن أخرى في المحيط الهادئ بما في ذلك في جزر مارشال وساموا.