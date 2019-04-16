إنستغرام تحظر صفحات للحرس الإيراني

حظرت شبكة إنستغرام الثلاثاء عددا من الحسابات التابعة للحرس الثوري الإيراني وقادته العسكريين.

وتضم الحسابات التي تم حظرها أسماء القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، وقائد قوات القدس قاسم سليمان، والعميد موسى كمالي، وآخرين.

وتظهر رسالة على الحسابات المحظورة من إنستغرام مفادها: "نعتذر، هذه الصفحة غير متاحة".

وأدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني رسميا الاثنين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويعاقب القانون أي مواطن أميركي يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما.