إنستغرام الأكثر شعبية بين المراهقين الأميركيين

وبحسب مسح أجرته شركة "بيبر جافري" الأميركية للأبحاث فإن 85 في المئة من المراهقين في 48 ولاية يستخدمون إنستغرام أكثر من شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى في فترة خريف 2018.

أظهرت أرقام مسح جديد أن تطبيق إنستغرام تفوق على منافسه سنابشات كأكثر وسائل شبكات التواصل الاجتماعي استخداما بين المراهقين في الولايات المتحدة.

ورغم أن سناب شات لا يزال الأكثر تفضيلا بين المراهقين وبما نسبته 43 في المئة، إلا أن الأرقام تكشف أن هؤلاء يستخدمونه بنسبة 84 في المئة، أي بما يقل بـ 1 في المئة عن استخدام إنستغرام، ما يعني أن الأكثر شعبية ليس بالضرورة أن يكون الأكثر استخداما.

وتشير الأرقام إلى أن التفاعل عبر عمالقة شبكات التواصل مثل فيسبوك وتويتر يشهد تراجعا منذ عام 2016.

ويستخدم 36 في المئة من المراهقين شبكة فيسبوك التي تراجعت شعبيتها إلى المرتبة الرابعة، فيما يستخدم شبكة تويتر التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة، 47 في المئة من المراهقين.