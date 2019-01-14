سبع دول تنشئ 'منتدى غاز شرق المتوسط'

اتفقت سبع دول متوسطية، من بينها مصر وإسرائيل، خلال اجتماع على مستوى وزراء الطاقة في القاهرة الاثنين على إنشاء "منتدى شرق المتوسط للغاز" على أن تكون العاصمة المصرية مقره، بحسب وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وأكدت الوزارة في بيان بعنوان "إعلان القاهرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط"، الذي يضم كذلك إيطاليا وقبرص واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية، أن هدفه الرئيسي هو "العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية".

وأضاف الإعلان أنهم يستهدفون من هذا المنتدى "تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم".

وطلب الوزراء، بحسب نص الإعلان، من كبار المسؤولين في الدول السبع "بدء محادثات رسمية حول هيكل المنتدى" وعرض اقتراحاتهم بهذا الصدد على الاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده في نيسان/أبريل 2019 .

وأكد الوزراء أنه "يمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقا وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التي يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة".

وأعلنوا أن "المنتدى سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين".

ووصل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز وصل مساء الأحد الى القاهرة للمشاركة في هذا الاجتماع.

وكان رؤساء مصر واليونان وقبرص قرروا من حيث المبدأ إنشاء هذا التجمع خلال قمة ثلاثية عقدوها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في اليونان.