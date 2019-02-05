بيان: إنفلونزا الخنازير تقتل 121 يمنيا في 4 أشهر

الحرة ـ اليمن

قالت وزارة الصحة في صنعاء إن 121 شخصا توفوا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة نتيجة إصابتهم بفيروس انفلونزا الخنازير (H1in1 ).

وأضافت الوزارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في بيان أصدرته الثلاثاء أنها سجلت أيضا 590 حالة إصابة خلال الفترة ذاتها، توزعت على أكثر من محافظة يمنية، من بينها صنعاء والحديدة وصعده والضالع. ولا يزال الوباء في حالة انتشار وتوسع، حسب البيان، رغم الإجراءات التي تبذلها السلطات الصحية لاحتوائه.

وطالب البيان المنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واليونيسف بالعمل بجدية والتحرك بسرعة لمواجهة الوباء وغيره من الأوبئة التي ظهرت في اليمن في سنوات الحرب.