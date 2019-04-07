إنقاذ أميركية مختطفة في أوغندا

أعلنت السلطات الأوغندية الأحد إنقاذ سائحة أميركية، دون أن تصاب بأذى، بعد خطفها مع سائقها من داخل متنزه وطني في جنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي.

وكان مسلحون خطفوا كيمبرلي سو إيندكوت (35 عاما) من داخل متنزه كوين إليزابيث الوطني قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في الرابع من نيسان/أبريل نيسان. وطلب الخاطفون بعد ذلك فدية قيمتها نصف مليون دولار أميركي لإطلاق سراحها.

وقال البريغادير ريتشارد كاريماير المتحدث باسم الجيش الأوغندي لرويترز "تم تحديد مكانها وإنقاذها دون أن تصاب بأذى".

وقال أوفونو أوبوندو المتحدث باسم الحكومة الأوغندية على تويتر إنه جرى أيضا إنقاذ السائق جان بول في الكونغو وإن الخاطفين لاذوا بالفرار.

ولم تتضح هوية الخاطفين، لكن المكان الذي حدثت فيه واقعة الخطف شهد في الماضي اقتحاما من مقاتلي جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة متمردة مناهضة لحكومة أوغندا لكنها حاليا غير ناشطة إلى حد بعيد.