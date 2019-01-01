توتنهام في وصافة الدوري الإنكليزي مؤقتا

نجح نادي توتنهام الثلاثاء في احتلال المركز الثاني مؤقتا بعد فوزه على مضيفه كارديف سيتي بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات المرحلة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف توتنهام كل من هاري كين في الدقيقة الثالثة، وكريستيان اريكسون (12) وهيونغ مين سون (26).

ورفع توتنهام رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يواجه المتصدر ليفربول يوم الخميس في قمة ساخنة قد تحدد بشكل كبير ملامح السباق على نيل لقب الدوري الإنكليزي.

وفي مباراة أخرى جرت الثلاثاء تمكن أرسنال من تجاوز خسارته الأخيرة أمام ليفربول، وذلك بفوزه على جاره وضيفه فولهام بأربعة أهداف لهدف، رافعا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس.

كما ألحق ليستر سيتي بضيفه إيفرتون خسارته الثانية تواليا على أرضه والرابعة في آخر خمس مباريات، بفوزه عليه بهدف نظيف سجله المهاجم جايمي فاردي في الدقيقة (58).