Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
رياضة

ليفربول يتصدر في انتظار تشلسي ودربي مانشستر

لاعبو ليفربول يحتفلون بالهدف الأول ضد فولهام

حقق نادي ليفربول فوزا سهلا الأحد على ضيفه فولهام بهدفين دون رد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، منحه مؤقتا الصدارة في انتظار مباراتي حامل اللقب مانشستر سيتي ضد غريمه يونايتد، وتشلسي ضد إيفرتون.

ورفع ليفربول بالفوز التاسع له هذا الموسم (مقابل ثلاثة تعادلات)، رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن سيتي، وثلاث نقاط عن تشلسي الذي كان ثانيا بفارق الأهداف عن الفريق الأحمر.

ويستضيف سيتي يونايتد، بينما يستقبل تشلسي إيفرتون، في وقت لاحق.

وسجل هدفي ليفربول المصري محمد صلاح (41) والسويسري شيردان شاكيري (53).

وسيطر ليفربول على مجريات المباراة، الا أنه انتظر طويلا لتسجيل الهدف الأول بعدما أضاع سلسلة من الفرص في الدقائق الـ 40 الأولى.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG