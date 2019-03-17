إنكلترا.. ليفربول يتصدر مؤقتا

نجا ليفربول من فخ مضيفه فولهام وتغلب عليه بصعوبة 2-1 الأحد ليتصدر ترتيب بطولة إنكلترا موقتا، مستغلا غياب مانشستر سيتي حامل اللقب عن المرحلة الـ31 لانشغاله في مسابقة الكأس.

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يلعب مباراته المؤجلة في هذه المرحلة ضد جاره مانشستر يونايتد في 24 نيسان/ابريل المقبل.

ودخل ليفربول المباراة منتشيا ببلوغه الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه على بايرن ميونيخ الألماني 3-1 في عقر دار الأخير الأربعاء، لكنه لم يقدم أداء مرضيا ضد الفريق اللندني.

وافتتح مهاجمه السنغالي ساديو مانيه التسجيل بعد لعبة مشتركة رائعة مع البرازيلي روبرتو فيرمينو ليتابعها الأول داخل الشباك، مسجلا هدفه التاسع في آخر تسع مباريات في الدوري المحلي (26).

ورفع مانيه رصيده إلى 17 هدفا في المركز الثاني على لائحة هدافي الدوري، بالتساوي مع ثلاثة لاعبين آخرين هم زميله المصري محمد صلاح وهاري كاين (توتنهام) والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (أرسنال)، في حين يحتل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي) الصدارة برصيد 18 هدفا.