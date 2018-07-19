إنهاء الخلاف بين النادي الأهلي المصري وآل الشيخ

أعلن النادي الأهلي المصري ورئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ إيقاف الدعاوى التي كان قد رفعها كل منهما ضد الأخر.

ودخل آل الشيخ الذي كان رئيسا شرفيا للأهلي وجماهير النادي في صدام عنيف بسبب بيانات أصدرها رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب، ما أجبر آل الشيخ على الانسحاب من الرئاسة الشرفية للأهلي.

وأعلن آل شيخ في تصريحات تلفزيونية أخيرا التنازل عن جميع القضايا ضد النادي الأهلي، فيما أصدر النادي بيانا الخميس يعبر فيه عن غلق صفحة الخلافات، التي لم ولن يستفيد منها أي طرف.

وأعلن النادي إيقاف الدعاوى القضائية بين كل الأطراف، والتركيز على العمل بما ينهض بالرياضة في مصر والوطن العربي.