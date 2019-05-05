Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

إيداع شقيق بوتفليقة الحبس المؤقت

سعيد بوتفليقة

أمر قاض عسكري جزائري الأحد بإيداع الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت.

وقرر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة إيداع السعيد بوتفليقة وعثمان طرطاق ومحمد مدين الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة"، وفقا لبيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

سعيد بوتفليقة
على صلة

الجزائر.. توقيف شقيق بوتفليقة

وأضاف البيان "قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق. وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الاخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة".

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG