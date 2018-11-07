أول أميركية إيرانية في مجلس نواب فلوريدا

فازت المرشحة الديمقراطية آنا إسكاماني بانتخابات مجلس النواب بولاية فلوريدا عن الدائرة الـ74، لتكون بذلك أول أميركية إيرانية الأصل تحتل هذا المقعد.

ووصلت إسكاماني (28 عاما) إلى مجلس النواب في فلوريدا بعد انتصارها على المرشح الجمهوري ستوكتون ريفز الذي كان مقررا له أن يأتي محل النائب الجمهوري السابق مايك ميلر.

وبلغت نسب التصويت لصالح المرشحين، 60 في المئة لصالح إسكاماني بينما حصل ريفز على 40 في المئة من إجمالي نسبة المصوتين.

وكتبت إسكاماني في بيان الفوز، "اليوم صنعنا التاريخ، ليس فقط على مستوى التنافس على هذا المقعد، وإنما لانتخاب أول إيرانية-أميركية لأي منصب عام في ولاية فلوريدا".

ويركز برنامج إسكاماني على تحقيق المساواة، والحماية البيئية، وحل أزمة السكن، وإتاحة المزيد من الخدمات الصحية.

وانتقل والدا إسكاماني من إيران إلى الولايات المتحدة، حيث تعرفا على بعضهما هناك وأنجبا آنا في عام 1990.