إيرانيون يتظاهرون احتجاجا على انهيار الريال

تظاهر العديد من التجار في مراكز بيع الهواتف المحمولة وسط طهران الأحد احتجاجا على الهبوط السريع في قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من أصحاب محلات بيع الهواتف المحتجين داخل أحد المولات في طهران يحثون أقرانهم على إغلاق محالهم والانضمام معهم إلى الاحتجاج.

وردد المحتجون هتافات تقول "إضراب، إضراب".

"RIGHT NOW"

June 24, 2018

Tehran, Iran

Protests against the regime of mullahs!

Iranians ask shopkeepers to close their shop and join the protesters.

They chant" "Close your shop"#IranProtests pic.twitter.com/FFuvNNg2DD — بابک ِ وزیر (@Babak_1992) June 24, 2018

ويقول بائعو الهواتف المحمولة إن من المستحيل بيع أي هاتف نظرا لسعر الصرف الذي فاق 90 ألف ريال لكل دولار، مقارنة مع حوالي 75 ألف ريال الخميس الماضي.

ووفقا لموقع جماران الإخباري الإصلاحي فإن المتظاهرين كانوا يسيرون باتجاه ميدان باهيرستان حيث يقع البرلمان عندما أوقفتهم الشرطة وقامت بتفريق الحشد.

وتتراجع العملة الإيرانية منذ شهور بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف والصعوبات المالية في البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وتجدد العقوبات الأميركية على طهران.

وتدخل بعض العقوبات حيز التنفيذ بعد مهلة "تصفية أعمال" تبلغ 90 يوما وتنتهي في السادس من آب/ أغسطس، أما البقية وأهمها العقوبات التي تستهدف قطاع البترول، بعد مهلة 180 يوما تنتهي في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتهدد خسائر العملة بتعزيز التضخم والإضرار بمستويات المعيشة والحد من قدرة الإيرانيين على السفر إلى الخارج.