إيران.. أرقام مخيفة عن زواج الأطفال

تشير الأرقام الرسمية الواردة من إيران إلى أن زواج الأطفال متفش في البلاد، حيث تُجبر فتيات لا تتعدى أعمارهن 14 سنة على الزواج وخاصة في المناطق الريفية.

وأظهرت إحصاءات رسمية أوردتها هيئة قضائية محلية، أن محافظة همدان شهدت خلال العام الماضي وحده نحو 1600 حالة زواج لقاصرات، مقابل 36 ألف حالة في عموم إيران.

وذكرت وسائل إعلام محلية في إيران أن نحو 1400 فتاة تقل أعمارهن عن 14 عاما تزوجن في مقاطعة زنجان، وأكثر من ألف أخريات في شمال خراسان.

ويسمح القانون المدني الإيراني بإكراه الآباء بناتهن القاصرات على الزواج إذا كانت لديهم تصاريح من المحكمة.

وقد عرقلت مؤخرا غالبية المشرعين في البرلمان الإيراني، الذي يسيطر عليه المتشددون، تمرير مشروع قانون لوقف زواج الأطفال.

وأثارت قضايا زواج الأطفال جدلا واسعا في المجتمع الإيراني، حيث تسببت قصة اجبار فتاة تبلغ من العمر 11 عاما على الزواج من رجل يكبرها بأربعين عاما، في موجة احتجاجات شعبية هذا العام، ما أجبر السلطات على التدخل ونقل الفتاة إلى مركز رعاية.

المصدر: راديو فاردا